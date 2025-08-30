Primer ministro del gobierno hutí de Yemen muere en un ataque israelí

El primer ministro del Gobierno hutí de Yemen y varios ministros más murieron en un ataque israelí sobre la capital, Saná, informó el sábado la agencia de noticias del grupo, citando una declaración del jefe del Consejo Político Supremo hutí, Mahdi al Mashat.

Otras personas resultaron heridas en el ataque del jueves, añadió, sin dar más detalles.

Israel dijo el viernes que el ataque aéreo había tenido como objetivo al jefe del Estado Mayor del grupo alineado con Irán, al ministro de Defensa y a otros altos cargos, y que estaba verificando el resultado.

El comunicado de Mashat no aclaraba si el ministro de Defensa hutí se encontraba entre las víctimas.

La agencia de noticias liderada por los hutíes publicó un comunicado del ministro de Defensa poco después de confirmar la muerte del primer ministro, citándolo diciendo que el grupo estaba listo para enfrentarse a Israel. El comunicado no mencionó el ataque aéreo del jueves y no quedó claro si se realizó antes o después del ataque.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi se convirtió en primer ministro hace casi un año, pero el líder de facto del Gobierno era su adjunto, Mohamed Moftah, que el sábado asumió las funciones de primer ministro.

Ahmad al-Rahawi.Foto: Reuters

Rahwi era visto en gran medida como una figura decorativa que no formaba parte del círculo íntimo de la cúpula hutí.

El ministro de Defensa, Mohamed al-Atifi, dirige el Grupo de la Brigada de Misiles hutíes y es considerado su principal experto en misiles.

El ejército israelí dijo que sus aviones de combate habían atacado un complejo en la zona de Saná donde se habían reunido figuras de alto rango de los hutí, describiendo el ataque como una "operación compleja" que fue posible gracias a la recopilación de información y a la superioridad aérea.

El jueves, fuentes de seguridad israelíes afirmaron que los objetivos habían sido varios lugares donde se había reunido un gran número de altos cargos hutí para ver un discurso televisado grabado por el líder Abdul Malik al-Houthi.

Desde que comenzó la guerra de Israel en Gaza contra el grupo militantes palestino Hamás en octubre de 2023, los hutí, alineados con Irán, han atacado buques en el mar Rojo en lo que describen como actos de solidaridad con los palestinos de Gaza.

También han disparado frecuentemente misiles hacia Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados. Israel ha respondido con ataques frente las zonas de Yemen controladas por los hutíes, incluido el vital puerto de Hodeida.

Durante el último año, Israel llevó a cabo una serie de asesinatos de los principales líderes y comandantes de Hamás y su aliado libanés, Hezbolá, que debilitaron significativamente a ambos grupos.

"Nos mantenemos firmes en nuestra genuina postura de apoyo y respaldo al pueblo de Gaza, y en el desarrollo de las capacidades de nuestras fuerzas armadas para afrontar todos los desafíos y peligros", declaró Mahdi al-Mashat.