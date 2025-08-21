Presidente de Chile designa a Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda

El presidente chileno, Gabriel Boric, nombró el jueves a Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda tras la renuncia del veterano economista Mario Marcel.

Más temprano, medios locales reportaron la salida de Marcel, quien había estado en el cargo desde el inicio del gobierno de Gabriel Boric en 2022 y sobrevivió a varios ajustes del gabinete.

"Mario, ha sido un honor para mí y para el país entero tenerte a la cabeza de esta cartera", dijo Boric en el acto de cambio de gabinete, donde detalló que la salida se debió a motivos personales.

Oficialistas y opositores han reconocido la contribución de Marcel a la estabilización de la economía, así como su carácter negociador, lo que le permitió algunos triunfos legislativos como un royalty minero y una reforma al sistema de pensiones.

Durante su gestión, Marcel tuvo que enfrentar el escenario inflacionario que dejó la rápida recuperación de la pandemia de Covid-19.

"La situación fiscal es hoy mejor a la que teníamos ayer", señaló Boric.

Nicolás Grau, cercano al gobernante, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania, y una maestría en ingeniería comercial de la Universidad de Chile.

En 2006 fue presidente de la agrupación estudiantil universitaria FECH, donde forjó su amistad con el presidente.

Durante los últimos meses del gobierno, que culmina en marzo de 2026, Grau tendrá que liderar la discusión del presupuesto nacional del próximo año.