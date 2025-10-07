Petición de elecciones: más presión a Macron

París. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se enfrentó el martes a una creciente presión para que convoque elecciones parlamentarias anticipadas o incluso dimita para poner fin al caos político en la segunda mayor economía de la zona euro, que ha forzado la dimisión de cinco primeros ministros en menos de dos años.

El lunes, dimitió Sébastien Lecornu, el tercer primer ministro en un año, y el presidente se dio de plazo hasta hoy miércoles por la noche para ver si es posible nombrar uno nuevo. En caso contrario, podría convocar elecciones legislativas. La dimisión de Lecornu se vio precipitada por las furibundas críticas a la composición de su Gobierno, anunciada el domingo por la noche

Édouard Philippe, primer ministro de Emmanuel Macron entre 2017 y 2020, llamó ayer al presidente a convocar una "elección presidencial anticipada" como solución a la profunda crisis política que sacude Francia.

La próxima elección presidencial está prevista en la primera mitad de 2027 y Macron, que ha rechazado hasta ahora dimitir, ya no puede presentarse. Los sondeos sitúan a la extrema derecha como favorita en la primera vuelta.

Frente al "desmoronamiento del Estado", "la salida de la crisis reposa" sobre el presidente, indicó Philippe a la radio RTL, para quien la situación actual no puede durar hasta la próxima presidencial.

Philippe, al que los sondeos sitúan como el candidato mejor situado para liderar el centro político en una batalla sucesoria, ha sido el segundo de los ex primeros ministros de Macron en distanciarse de él en dos días.

Gabriel Attal, otro antiguo leal a Macron, fue tajante en sus críticas. Fue primer ministro durante unos meses el año pasado.

"Como muchos franceses, ya no entiendo las decisiones del presidente", dijo el lunes en el canal de noticias TF1.