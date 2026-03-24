Pakistán fue el país más contaminado en 2025

Pakistán fue clasificado como ⁠el país con mayor nivel de esmog del mundo en 2025, con concentraciones de ⁠partículas finas peligrosas, conocidas como PM2,5, hasta 13 veces superiores al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según reveló un estudio publicado este martes.

La empresa suiza de control de la calidad del ⁠aire IQAir señaló en su informe anual ⁠que 13 países y territorios mantuvieron el año pasado unos niveles medios de PM2.5 por debajo de los 5 microgramos por metro cúbico, el estándar de la OMS, frente a los siete de 2024.

A continuación se presentan algunas de las conclusiones del informe:

En total, 130 de los 143 países y territorios analizados no cumplieron la directriz de la OMS.

Bangladés y Tayikistán ocuparon el segundo y tercer puesto en la lista de los más contaminados.

Chad, estadísticamente el país con más smog de 2024, ocupó el cuarto lugar en 2025, pero es probable que la disminución de las concentraciones de PM2.5 el año pasado se deba a lagunas en los datos.

El pasado mes de marzo, Estados Unidos cerró un programa de monitorización global que recopilaba datos de contaminación recogidos en sus embajadas y consulados, alegando restricciones presupuestarias.

"La pérdida de datos en marzo hizo que pareciera que se había producido una caída significativa en los niveles de PM2,5 (en Chad), pero la realidad es que no lo sabemos", dijo Christi Chester Schroeder, autora principal del informe de IQAir.

La decisión de EU eliminó una fuente de datos fundamental para muchos países propensos al esmog, y Burundi, Turkmenistán y Togo quedaron excluidos del informe de 2025 debido a la falta de información.

Loni, en India, fue la ciudad más contaminada del mundo en 2025, con unos niveles medios de PM2.5 ⁠de 112.5 microgramos, seguida de Hotan, en la región noroccidental ⁠china de Sinkiang, con 109.6 microgramos.

Las 25 ⁠ciudades más contaminadas del mundo se encontraban todas en India, Pakistán y China.

Solo el 14% de las ciudades del ⁠mundo cumplían la norma de la OMS en 2025, frente al 17% del año anterior, debido a que los incendios en Canadá elevaron los niveles de PM2.5 en todo EU y hasta en Europa.

Entre los países que cumplieron la norma en 2025 se encontraban Australia, Islandia, Estonia y Panamá.

Laos, Camboya e Indonesia registraron reducciones significativas de PM2,5 en comparación con el año anterior, gracias principalmente a un clima más húmedo y ventoso debido al fenómeno de La Niña. En Mongolia, las concentraciones medias descendieron un 31%, hasta ⁠los 17.8 microgramos por metro cúbico.

En total, 75 países registraron niveles de PM2.5 más bajos en 2025 en comparación con el año anterior, mientras que 54 registraron concentraciones medias más altas, según IQAir.