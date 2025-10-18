Pakistán y Afganistán acuerdan un alto el fuego inmediato tras conversaciones de paz de Doha

Afganistán y Pakistán acordaron un alto el fuego inmediato en las conversaciones auspiciadas por Doha, anunció el domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, después de que los vecinos prorrogaran un cese de las hostilidades tras una semana de encarnizados enfrentamientos fronterizos.

También acordaron celebrar reuniones de seguimiento en los próximos días "para garantizar la sostenibilidad del alto el fuego y verificar su aplicación de forma fiable y sostenible", de acuerdo al Gobierno qatarí.

El acuerdo se logró después de que los enfrentamientos dejaran decenas de muertos y cientos de heridos en los peores episodios de violencia entre los dos países desde que los talibanes se hicieron con el poder en 2021.

Los combates terrestres entre los dos países, otrora aliados, y los ataques aéreos paquistaníes a través de su disputada frontera de 2,600 kilómetros se desencadenaron después de que Islamabad exigiera a Kabul que frenara a los milicianos que habían intensificado los ataques en Pakistán, alegando que operaban desde refugios en Afganistán.

Los talibanes niegan haber dado refugio a milicianos para atacar Pakistán y acusan al Ejército paquistaní de difundir información errónea sobre Afganistán y dar cobijo a militantes vinculados al Estado Islámico para socavar su estabilidad y soberanía, algo que por su parte Islamabad niega.

Los milicianos llevan años librando una guerra contra el Estado paquistaní en un intento de derrocar a las autoridades y sustituirlas por su estricto sistema de Gobierno islámico.