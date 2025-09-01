Netanyahu no logra saciarse de crímenes

Washington. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está aprovechando la complicidad de la Casa Blanca. El israelí tiene prisa para reacomodar la geopolítica de Oriente Medio y ya piensa en quedarse con Cisjordania y dejar que Estados Unidos gestione la Franja de Gaza, claro, los crímenes continúan.

Ayer, Israel anunció que mató al portavoz del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza y dijo que perseguirá a sus líderes incluso en el extranjero, mientras su ejército continúa su ofensiva sobre un territorio hambriento y devastado por la guerra.

La víctima de ayer fue Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezedin Al Qasam, quien durante años apareció habitualmente en los mensajes en vídeo de los milicianos palestinos.

"Esto no es el final. La mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero y también llegaremos a ellos", dijo, por su parte, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir.

El viernes, el primer ministro del Gobierno hutí de Yemen y murió en un ataque israelí sobre la capital, Saná.

Israel informó el viernes que el ataque aéreo había tenido como objetivo al jefe del Estado Mayor del grupo alineado con Irán, al ministro de Defensa y a otros altos cargos, y que estaba verificando el resultado.

Los rebeldes hutíes detuvieron a 11 empleados de la organización tras haber allanado las instalaciones de la ONU el domingo, informó el enviado de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg.

5,000 dólares por gazatí

El domingo al amanecer, una columna de humo se elevaba sobre la ciudad y los residentes iban a inspeccionar los daños a una carpa dañada en los bombardeos, arrugada y con mantas manchadas de sangre esparcidas entre los escombros.

El plan del gobierno de Donald Trump para la Gaza de posguerra prevé desplazar a toda la población del territorio palestino, que quedaría bajo control de Estados Unidos durante 10 años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó el domingo el Washington Post.

Quienes acepten irse recibirán 5,000 dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos, según el proyecto.

Por otra parte, Israel está considerando la anexión de la Cisjordania ocupada como posible respuesta al reconocimiento por Francia y otros países de un Estado palestino, según tres funcionarios israelíes, y la idea se seguirá debatiendo el domingo, según otro funcionario. Reuters reveló las intenciones de Netanyahu.