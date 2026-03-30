Sistemas de defensa de la OTAN derriban⁠ en espacio aéreo de Turquía otro misil procedente de Irán

Un ⁠misil balístico lanzado desde Irán entró este lunes en el ⁠espacio aéreo turco y fue derribado por los sistemas de defensa de la OTAN, dijo Ankara, en el cuarto incidente de ⁠este tipo registrado desde el ⁠inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Teherán, que ha negado haber apuntado de forma específica a su vecino Turquía durante el conflicto y asegura que no estuvo involucrado en los tres lanzamientos de misiles anteriores, todos ellos derribados por las defensas de la OTAN.

El portavoz de la OTAN dijo que la alianza interceptó un misil iraní que se dirigía hacia Turquía, país miembro de la organización, y añadió que estaba "preparada para este tipo de amenazas y siempre hará lo necesario para defender a todos los aliados".

Irán ha lanzado misiles contra países de todo Oriente Medio desde el inicio del conflicto, atacando infraestructuras petroleras y bases de las fuerzas estadounidenses en la región.

El Ministerio de Defensa de Turquía no reveló el lunes hacia dónde creía que se dirigía el misil.

La base aérea ⁠turca de Incirlik, en la provincia ⁠meridional de Adana, acoge a personal ⁠estadounidense, turco, polaco, qatarí y de otros países.

También hay personal estadounidense destinado ⁠en la estación de radar de la OTAN en Kurecik, en la provincia de Malatya, al sureste de Turquía, donde la alianza ha desplegado recientemente un sistema de defensa antimisiles Patriot.

Por otra parte, el jefe del Estado Mayor turco, el general Selcuk Bayraktaroglu, mantuvo el lunes una videoconferencia con el presidente del Comité Militar de la OTAN, ⁠el almirante Giuseppe Cavo Dragone, para debatir cuestiones de defensa y seguridad regional, informó el Ministerio de Defensa