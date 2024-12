“México no está en una posición de fragilidad”: Juan Carlos Baker

—¿Es el T-MEC el seguro de vida para México?

Definitivamente es un seguro. Si no tuviéramos el T-MEC las perspectivas económicas de México serían completamente diferentes. La capacidad de atracción de inversión, la capacidad de generación de la industria de manufactura muy robusta y la posibilidad de que México sea el principal socio de EU, pues ante la ausencia del T-MEC posiblemente no sucedería de esta manera.

—La amenaza de Donald Trump de imponernos aranceles ya está sobre la mesa. De cumplir su promesa, ¿estaría acabando con el espíritu del tratado?

Sí, por supuesto. Los aranceles, el 25% o el 5%, representarían un ataque al espíritu del tratado.

—Su retorno a la Casa Blanca parecería ser el lanzamiento de una nueva temporada de Black Mirror: una distopía.

México no está en una posición de fragilidad; no creo que México esté en absoluta desesperanza; el daño que México puede provocar a Estados Unidos puede ser muy grande.

—¿Crees que aplique los aranceles?

No creo que vaya a suceder, pero no lo minimizo. No digo que Trump esté loco, no hay que minimizarlo. En América del Norte, desde el año 2008, no se pagan aranceles. El que nos cobremos dinero entre nosotros suena de una manera primitiva.

—¿Existen externalidades positivas con el regreso de Trump?

Es difícil hablar de externalidades positivas. La economía de México es jalada como un tractor por la economía estadounidense. En la medida en que Trump facilite el ambiente de negocios, elimine regulaciones o simplemente se muestre más afín a las empresas y al mercado, yo creo que eso podrá hacer que la economía de Estados Unidos funcione bien y por consecuencia arrastre a la economía mexicana.

—¿Cómo reaccionarían las empresas mexicanas frente a las externalidades negativas ?

Las empresas mexicanas son muy creativas, han demostrado así mismas muy hábiles en saberse adaptar a este tipo de condiciones. Soy moderadamente optimista respecto a cómo puede ir la economía en el mediano plazo.

—¿Hay curva de aprendizaje de negociación con Trump en el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum?

Si hay conocimiento adquirido. Lo vimos de una manera muy clara. Mientras que México dejó la puerta abierta al diálogo y señaló que hay que trabajar juntos, el gobierno de Canadá decidió ir con el presidente Trump (a su casa de Mar-a-Lago), con los resultados que vimos después, incluyendo un troleo bastante feo al primer ministro Trudeau llamándolo gobernador del estado de Canadá.

—Pero son tecnófobos: llegan humanistas en lugar de neoliberales.

Me produce confusión. Muchas de las cosas que se hicieron en el sexenio anterior hubieran ruborizado a gente como Margaret Thatcher

—El cuatro participante en la revisión del T-MEC será China. ¿Ves un proceso de desacoplamiento?

No creo que sea posible: China es el segundo socio comercial de los tres países de América del Norte. El segundo socio para México, para Estados Unidos y para Canadá. China es indispensable en las cadenas de suministro y de producción norteamericanas.