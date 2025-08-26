México y Brasil estrechan lazos: agenda de comercio e inversión al centro

El vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de la República Federativa del Brasil, Geraldo Alckmin, realizará una visita oficial a México con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y política entre ambos países.

Alckmin será recibido la noche de este martes por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y estará en el país durante dos días, acompañado de ministros de Estado, autoridades, académicos y empresarios de sectores estratégicos de Brasil.

La agenda de trabajo contempla reuniones con secretarios de Estado, cámaras industriales y comerciales, así como con representantes de empresas mexicanas para ampliar la cooperación en comercio, inversión, innovación y desarrollo sustentable.

El miércoles 27 de agosto, el vicepresidente participará en el Encuentro Empresarial México-Brasil, organizado por ambos gobiernos con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversión.

El jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibirá en Palacio Nacional a Alckmin y su comitiva, junto a integrantes de su gabinete, para abordar iniciativas bilaterales en áreas prioritarias.

Durante su estancia, el vicepresidente brasileño también sostendrá un encuentro con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Con esta visita, México y Brasil buscan estrechar lazos en comercio, inversión y desarrollo sustentable, en línea con los acuerdos alcanzados entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el pasado abril.