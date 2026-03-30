Legisladores demócratas solicitan datos sobre exportación de armas vinculadas a cárteles

Dos congresistas demócratas están presionando al Departamento de Comercio para que facilite datos detallados sobre ⁠las exportaciones estadounidenses de armas semiautomáticas, alegando su preocupación por que las armas de fuego exportadas legalmente estén alimentando la violencia criminal y armando a los cárteles en todo el hemisferio occidental.

Reuters ⁠revisó la carta enviada el domingo ⁠por la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, y el representante Gregory Meeks, de Nueva York, al subsecretario de Comercio, Jeffrey Kessler.

Warren, del Comité Bancario del Senado, y Meeks, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, respectivamente, invocaron su autoridad de supervisión en virtud de la Ley de Reforma del Control de las Exportaciones de 2018 para exigir un informe exhaustivo de las licencias de exportación de armas de fuego semiautomáticas aprobadas desde enero de 2025.

La solicitud abarca rifles semiautomáticos, pistolas, escopetas y accesorios relacionados, y pide a la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio que revele el número de licencias aprobadas, los países receptores de las exportaciones, los tipos de compradores autorizados a recibirlas y los detalles de cualquier medida de control llevada a cabo para evitar el desvío hacia mercados ilegales.

Los legisladores citaron datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que muestran que las exportaciones legales de armas de fuego de Estados Unidos representan casi el 20% de las armas usadas en delitos en Centroamérica y más del 37% fuera de Norteamérica.

Entre las empresas estadounidenses que venden esos productos están Sturm Ruger & Co y Smith & Wesson Brands.

La carta, que solicita una respuesta y una sesión informativa completa ⁠a las comisiones antes del 13 de abril, es ⁠la última iniciativa de Warren para examinar ⁠el flujo de armas fabricadas enque caen en manos de delincuentes.

A principios de marzo, Warren presentó una ⁠propuesta de ley para impedir que una fábrica de munición propiedad del Ejército en Misuri venda balas de uso militar a civiles, alegando que algunas de ellas se habían desviado a los cárteles de la droga mexicanos y se habían utilizado en más de una decena de tiroteos masivos en Estados Unidos.

En 2023, el Departamento de Comercio suspendió durante meses la concesión de licencias de exportación de la mayoría de las armas de fuego y municiones civiles para evaluar el "riesgo de ⁠que las armas de fuego se desvíen hacia entidades o actividades que promuevan la inestabilidad regional, violen los derechos humanos o alimenten actividades delictivas".