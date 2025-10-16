John Bolton es imputado; fue asesor de Trump

Washington. John Bolton, exasesor de seguridad nacional del primer mandato de Donald Trump y que se volvió luego uno de sus más ferviente críticos, fue inculpado ayer por un jurado federal en Estados Unidos.

El diplomático, de 76 años e investigado durante un largo tiempo por el manejo de información clasificada, se convierte en el tercer adversario del presidente estadounidense en enfrentar cargos criminales en las últimas semanas.

Cuando se le preguntó por la acusación de Bolton, Trump le dijo a los reporteros de la Casa Blanca que Bolton era una "mala persona".

"Creo que es un mal tipo", expresó Trump. "Así son las cosas".

La acusación de Bolton ocurre luego de que el Departamento de Justicia de Trump acusara a otros dos prominentes críticos del presidente: la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.

Bolton fue asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato y posteriormente enfureció al Gobierno con la publicación de un libro muy crítico, "The Room Where it Happened".

Desde entonces se volvió un detractor muy visible y combativo de Trump: "no ser apto para ser presidente", dijo Bolton en una ocasión.