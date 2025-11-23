Jeri no descarta entrar a embajada mexicana

Lima, Perú. El presidente peruano, José Jerí, declaró que está abierto a ingresar a la embajada mexicana en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado, en una entrevista publicada el domingo en el diario El Comercio.

El Poder Judicial peruano emitió el viernes pasado una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva en contra de Chávez, que se encuentra refugiada en la embajada de México en Lima.

Jerí aseguró que él y su gabinete no han definido una decisión concreta, pero abrió la posibilidad de ingresar a la embajada mexicana. Puntualizó que México sabe que, si Chávez sale de la embajada, será capturada inmediatamente.

"Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará", expresó Jerí en la entrevista.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recordó en un comunicado que recibió garantías de inviolabilidad de su sede diplomática y reiteró su pedido de un salvoconducto para Chávez.

Ante la condena de la izquierda que le caerá si decide ingresar a la embajada mexicana, Jeri se limitó a contestar: “No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto”. Sobre la amenaza del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de retirar su embajada en Lima, afirmó: “A palabras necias, oídos sordos”.

Perú acusa injerencia

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a la ex primera ministra constituye una injerencia en sus asuntos internos.

Chávez es acusada de haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

Tras la orden de captura, la policía peruana reforzó la seguridad en la sede de la embajada mexicana.

Chávez, de 36 años, es juzgada desde marzo de 2025 y enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.

El gobierno peruano anunció el 7 de noviembre su intención de solicitar una revisión a las normas sobre el asilo diplomático en la región después de que México otorgara su protección a Chávez.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a la esposa y dos hijos del exmandatario.

“Lamentablemente, nuestras relaciones políticas desde el 2021 han sido muy volubles por un exceso de injerencia de algunos países en decisiones autónomas. Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir”, concluyó Jeri.