Trump da su respaldo "completo y total" a Viktor Orbán ante las elecciones de Hungría

El presidente Donald Trump dio su "respaldo completo y total" al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y pidió a los húngaros que lo reelijan en los comicios de abril.

Orbán "es un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Lo elogió por su lucha contra la inmigración, por "restaurar" la ley y el orden y por llevar a "nuevos niveles de cooperación" las relaciones con Washington.

"Respaldé con orgullo a Viktor para la reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo. El día de las elecciones es el 12 de abril de 2026. Hungría: Salgan y voten por Viktor Orbán", escribió Trump. "¡Estoy con él hasta el final!".

Encuestas independientes de opinión sugieren que Orbán, aliado de Trump y del ruso Vladimir Putin —que libra una guerra contra Ucrania, vecina de Hungría—, está en una posición débil de cara a la votación.

Enfrenta cuestionamientos desde Bruselas por silenciar voces críticas en el poder judicial, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. También por impulsar políticas contra minorías específicas.