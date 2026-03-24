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Trump da su respaldo "completo y total" a Viktor Orbán ante las elecciones de Hungría
"Respaldé con orgullo a Viktor para la reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo", dijo Donald Trump.
El presidente Donald Trump dio su "respaldo completo y total" al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y pidió a los húngaros que lo reelijan en los comicios de abril.
Orbán "es un líder verdaderamente fuerte y poderoso, con un historial comprobado de ofrecer resultados fenomenales", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Lo elogió por su lucha contra la inmigración, por "restaurar" la ley y el orden y por llevar a "nuevos niveles de cooperación" las relaciones con Washington.
"Respaldé con orgullo a Viktor para la reelección en 2022, y es un honor hacerlo de nuevo. El día de las elecciones es el 12 de abril de 2026. Hungría: Salgan y voten por Viktor Orbán", escribió Trump. "¡Estoy con él hasta el final!".
Encuestas independientes de opinión sugieren que Orbán, aliado de Trump y del ruso Vladimir Putin —que libra una guerra contra Ucrania, vecina de Hungría—, está en una posición débil de cara a la votación.
Enfrenta cuestionamientos desde Bruselas por silenciar voces críticas en el poder judicial, la academia, los medios de comunicación y la sociedad civil. También por impulsar políticas contra minorías específicas.