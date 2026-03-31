Italia niega a EU el uso de base aérea en Sicilia para operaciones en Oriente Medio

Italia denegó la ⁠semana pasada el permiso para que aviones militares estadounidenses aterrizaran en la base aérea de Sigonella, ⁠en Sicilia, antes de poner rumbo a Oriente Medio, dijeron fuentes este martes, debido a que Washington no había solicitado autorización previa al Gobierno en Roma.

Según el diario Corriere della Sera, que fue el primero en dar la noticia, "algunos ⁠bombarderos estadounidenses" tenían previsto aterrizar en la base ⁠situada al este de Sicilia antes de continuar su vuelo hacia Oriente Medio, donde Estados Unidos está en guerra junto a Israel contra Irán.

El artículo no especificaba cuándo tenían previsto aterrizar los aviones, pero indicaba que se denegó el permiso porque EU no había solicitado autorización y no se había consultado a los mandos militares italianos, tal y como exigen los tratados que regulan el uso de las instalaciones militares estadounidenses en el país.

La fuente, que no estaba autorizada a hablar con los medios de comunicación y se negó a ser identificada, confirmó la noticia a Reuters, pero no especificó cuántos aviones estaban implicados. Una segunda fuente dijo a Reuters que Italia denegó el permiso el 27 de marzo.

"En referencia a las informaciones de los medios de comunicación sobre el uso de bases militares, el Gobierno reitera que Italia actúa en pleno cumplimiento de los acuerdos internacionales vigentes y de las directrices políticas establecidas por el Gobierno ante el Parlamento", indicaba un comunicado del Gobierno.

Añadió que todas las solicitudes para utilizar las instalaciones "se examinan cuidadosamente, caso por caso" y afirmó que "no hay problemas críticos ni fricciones con los socios internacionales".

"Las relaciones con Estados Unidos, en particular, son sólidas y se basan en una cooperación plena y leal".

La embajada de EU en Roma no hizo comentarios de inmediato.

España cierra su espacio aéreo

La decisión se tomó en un contexto de tensiones entre Washington y algunos de sus aliados europeos por la guerra en Irán.

El lunes, que había cerrado su espacio aéreo a los aviones estadounidenses implicados en los ⁠ataques contra Irán, un paso más allá de su anterior negativa ⁠a permitir el uso de bases militares de gestión ⁠conjunta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido uno de los críticos más vehementes de los ataques estadounidenses e israelíes.

Por el ⁠contrario, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, mantiene estrechos vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, y hasta ahora se ha abstenido de adoptar una postura dura contra la guerra en Irán, aunque ha prometido solicitar la aprobación parlamentaria en caso de que Washington solicite el uso de bases italianas.

Tanto España como Italia son miembros de la OTAN.

La posibilidad de que Estados Unidos utilice sus instalaciones militares en Italia para la guerra contra Irán ha desatado la indignación, y los partidos de la oposición de centroizquierda han instado al Gobierno a bloquear cualquier solicitud de este tipo.

"La decisión del ⁠ministro Crosetto de denegar el permiso de aterrizaje es un paso significativo y adecuado que confirma la validez de las preocupaciones que planteamos", dijo Anthony Barbagallo, líder siciliano del Partido Democrático (PD) de centroizquierda.