Italia, Francia y España cuestionan a Netanyahu

La presión diplomática comienza a desbordarse frente a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Tres países europeos, de manera independiente, hace un ajuste crítico sobre la conducción del primer ministro de Israel hace sobre su política de posible exterminio en Gaza.

La jefa del gobierno de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni, consideró el miércoles que la situación humanitaria en la Franja de Gaza es "cada vez más dramática e injustificable", en un discurso ante los diputados.

Aludiendo a conversaciones "a menudo difíciles" con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Meloni reiteró "la necesidad de respetar el derecho internacional humanitario [...] frente a una situación humanitaria en Gaza, que no tengo ninguna dificultad en calificar de cada vez más dramática e injustificable".

El gobierno italiano, firme apoyo de Israel en su lucha contra el movimiento islamista palestino Hamás, no había condenado hasta ahora la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Según un informe publicado el lunes por el llamado Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria, un sistema de clasificación reconocido internacionalmente, el territorio está en "riesgo crítico de hambruna".

"No estuvimos de acuerdo en varias de las decisiones, no estamos de acuerdo con las recientes propuestas del gobierno israelí y no dudamos en decírselo a nuestros interlocutores", aseguró Meloni, que volvió a condenar de nuevo los " ataques inhumanos" de Hamás y pidió la liberación "inmediata" de los rehenes.

El primer ministro israelí dijo ayer en un discurso frente a soldados reservistas que "en los próximos días entraremos con todas nuestras fuerzas para completar la operación y derrotar a Hamás".

Por lo que toca a España, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores anunció ayer que convocó a la embajadora de España tras las "duras declaraciones" pronunciadas, según él, por el jefe de gobierno español, Pedro Sánchez.

Interrogado en el Congreso por un diputado que le preguntó si España mantenía intercambios comerciales con un Estado genocida como Israel, Sánchez respondió: "Nosotros no comerciamos con un Estado genocida", sin mencionar a Israel.

Las relaciones entre España e Israel se deterioraron desde que Madrid, junto con Irlanda y Noruega, reconoció al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024.

En los últimos meses, España se erigió como una de las voces más críticas con el gobierno de Benjamin Netanyahu dentro la Unión Europea, provocando el enfado de Israel.

Apoyo a “organización terrorista”

El presidente francés Emmanuel Macron se colocó del lado de una "organización terrorista", declaró ayer el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al responder a las críticas que formuló contra su política en la Franja de Gaza.

El martes, en una entrevista televisiva, Macron dijo que "lo que hace el gobierno de Benjamin Netanayahu es inaceptable" y "una vergüenza".

"Es un drama humanitario inaceptable", dijo Macron.

"Macron eligió de nuevo colocarse del lado de una organización terrorista islamista asesina y de propagar la propaganda ignoble que acusa a Israel de crímenes rituales", afirmó Netanyahu en un comunicado.