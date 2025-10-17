Israel confirma que recibió un nuevo cadáver de rehén de Gaza, entregado por Hamás

Israel confirmó este viernes que recibió el cadáver de un rehén entregado en la noche (tiempo local) por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a la Cruz Roja en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

"Israel recibió, por intermediación de la Cruz Roja, el ataúd con un rehén muerto que fue entregado a las fuerzas del ejército israelí y del Shin Bet (servicio de seguridad interior) en la Franja de Gaza", añadió.

"Hamás debe respetar el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", insistió.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, informó que "como parte del acuerdo de intercambio de prisioneros" iba a proceder a las 23:00 horas (hora local) a la entrega del "cuerpo de un prisionero israelí exhumado hoy en Gaza".

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces y ya fuera del periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de nueve (diez, de confirmarse este último) de los 28 fallecidos.

No obstante, la milicia palestina afirmó que ya había devuelto los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que habría tenido acceso y avisó de que la recuperación de los restantes requiere de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros. De hecho, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que ha dejado hasta la fecha más de 67,900 muertos y 170,000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.