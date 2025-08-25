Israel ataca un hospital de Gaza y mata al menos a 15 personas, entre ellas periodistas

Los ataques israelíes contra el hospital Nasser de Gaza causaron el lunes la muerte de al menos 15 personas, entre ellas cuatro periodistas, una de las cuales trabajaba para Reuters, dijeron responsables sanitarios palestinos.

El camarógrafo Hussam al-Masri, contratista de Reuters, murió en el primer ataque, según los responsables. El fotógrafo Hatem Khaled, también contratista de Reuters, resultó herido en un segundo ataque contra el hospital.

Testigos dijeron que el segundo ataque se produjo después de que socorristas, periodistas y otras personas se hubieran apresurado a llegar al lugar del ataque inicial. La señal de vídeo en directo de Reuters desde el hospital, gestionado por Masri, se interrumpió repentinamente en el momento del ataque inicial, según las imágenes de Reuters.

"Estamos desolados tras conocer la muerte de Hussam al-Masri, contratista de Reuters, y las heridas sufridas por otro de nuestros contratistas, Hatem Khaled, en los ataques israelíes de hoy contra el hospital Nasser de Gaza", dijo un portavoz de Reuters en un comunicado.

"Estamos buscando urgentemente más información y hemos pedido a las autoridades de Gaza e Israel que nos ayuden a conseguir asistencia médica urgente para Hatem", añadió el portavoz.

El ejército israelí y la oficina del primer ministro no hicieron comentarios inmediatos sobre los ataques.

Las autoridades sanitarias de Gaza identificaron a los otros tres periodistas como Mariam Abu Dagga, que según Associated Press trabajaba como profesional independiente para la agencia y otros medios desde el comienzo del conflicto de Gaza, Mohammed Salama, que según Al Jazeera, con sede en Qatar, trabajaba para la cadena, y Moaz Abu Taha. Las autoridades sanitarias añadieron que entre los fallecidos había también un socorrista.

El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó a Israel por los ataques y dijo que representaban "una guerra abierta contra los medios de comunicación libres, con el objetivo de aterrorizar a los periodistas e impedirles cumplir con su deber profesional de exponer sus crímenes al mundo".

Más de 240 periodistas palestinos han muerto por fuego israelí en Gaza desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023, según el Sindicato.