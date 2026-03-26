Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países "hostiles"

Irán ha prohibido hasta nuevo aviso que sus selecciones nacionales y los clubes deportivos viajen a países considerados "hostiles", informó este jueves la agencia de noticias iraní Isna, aludiendo a riesgos relacionados con la seguridad de los deportistas.

Esta medida se produce casi cuatro semanas después del inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que se ha extendido a varios países de la región.

"El Ministerio de Deportes anuncia que la presencia de selecciones nacionales y clubes en países considerados hostiles, e incapaces de garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos, queda prohibida hasta nuevo aviso", indicó Isna.

Desde el inicio de la guerra se han abierto los interrogantes sobre la presencia de Irán en el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró el 19 de marzo que Irán "boicoteará a Estados Unidos", pero "no el Mundial", que se disputará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio.

"Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo", dijo Taj.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo del fútbol mundial ha mantenido hasta ahora que el calendario del torneo no se modificará.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una oleada de críticas una semana antes al declarar que la selección de Irán no debería viajar al torneo "por su propia vida y seguridad".

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.