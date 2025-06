Irán lanza advertencia a Trump: "Esta guerra la acabaremos nosotros"

Irán afirmó este lunes que el ataque estadounidense contra sus instalaciones nucleares amplió el abanico de objetivos legítimos de sus fuerzas armadas y calificó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "jugador" por unirse a la campaña militar de Israel contra la República Islámica.

Ebrahim Zolfaqari, portavoz del cuartel general militar central iraní Jatam al Anbiya, dijo que Estados Unidos debería esperar duras consecuencias por sus acciones. "Señor Trump, el jugador, puede que usted haya empezado esta guerra, pero nosotros seremos los que la terminemos", dijo Zolfaqari en inglés al final de una declaración grabada en vídeo.

Irán e Israel intercambiaron ataques aéreos y con misiles mientras el mundo se preparaba para la respuesta de Teherán al ataque estadounidense contra sus instalaciones nucleares del fin de semana, que Trump sugirió que podría llevar al derrocamiento del Gobierno iraní.

Imágenes de satélites comerciales indicaban que el ataque del sábado contra la planta nuclear iraní de Fordow, situada muy bajo tierra, había dañado gravemente o destruido el emplazamiento y las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio que albergaba, pero su estado seguía sin confirmarse, según los expertos.

En sus últimos comentarios en las redes sociales sobre los ataques estadounidenses, Trump dijo: "Se hizo un daño monumental a todos los sitios nucleares en Irán".

"El mayor daño tuvo lugar muy por debajo del nivel del suelo. Diana!!!", escribió en su plataforma Truth Social. Trump pidió antes a Irán que renunciara a cualquier represalia y dijo que el Gobierno "debe hacer ahora las paces" o futuros ataques serían "mucho mayores y mucho más fáciles", lo que avivó la preocupación mundial por una nueva escalada del conflicto en Oriente Próximo.

Estados Unidos lanzó 75 municiones guiadas de precisión, incluidas bombas antibúnker, y más de dos decenas de misiles Tomahawk contra tres instalaciones nucleares iraníes, según dijo a la prensa el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), organismo de control nuclear de la ONU, dijo que no se había registrado ningún aumento de los niveles de radiación tras los ataques estadounidenses. Rafael Grossi, director general del organismo, a la CNN que aún no era posible evaluar los daños causados bajo tierra.

Una fuente iraní de alto nivel dijo a Reuters que la mayor parte del uranio altamente enriquecido de Fordow había sido trasladado a otro lugar antes del ataque. Reuters no pudo corroborar inmediatamente la afirmación. Teherán, que niega que su programa nuclear no tenga fines pacíficos, lanzó una salva de misiles contra Israel tras el ataque estadounidense, hiriendo a decenas de personas y destruyendo edificios en Tel Aviv. Sin embargo, no ha actuado sobre sus principales opciones de represalia, atacar bases estadounidenses o estrangular el 20% de los envíos mundiales de petróleo que pasan por el estrecho de Ormuz.

El intento de estrangular el estrecho podría disparar los precios mundiales del petróleo, hacer descarrilar la economía mundial e invitar a un conflicto con la enorme Quinta Flota de la Armada estadounidense, con base en la cercana Baréin.

Los precios del petróleo saltaban a su nivel más alto desde enero. Los futuros del crudo Brent subían 1.11 dólares o 1.44% hasta 78.12 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 1.08 dólares o 1.45% hasta 74.87 dólares.