Irán y EU definen hoja de ruta para concluir en 60 días acuerdo sobre conflicto

Irán y Estados Unidos definieron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo que ponga fin conflicto en Oriente Medio en 60 días, anunciaron el lunes en un comunicado conjunto los mediadores Pakistán y Catar.

"El Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un pacto final en 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas" para poner fin al conflicto, indicó en el comunicado.

El texto fue emitido al concluir la primera ronda de discusiones entre Irán y Estados Unidos en la localidad suiza de Burgenstock, dijeron los mediadores.