Irán enviará a Rusia lanzadores de misiles de corto alcance: fuentes

Irán se prepara para entregar en un futuro próximo lanzadores de misiles balísticos de corto alcance que, según Estados Unidos, Teherán envió a Rusia el año pasado para utilizarlos contra Ucrania, según dos responsables de seguridad occidentales y un funcionario regional.

Irán negó tener tales planes y tachó la idea de "totalmente absurda".

La entrega de los lanzadores Fath-360 -si se produce- contribuiría a apoyar el duro asalto de Rusia contra su vecino y reafirmaría los crecientes lazos en materia de seguridad entre Moscú y Teherán.

Con un alcance de 120 kilómetros, los Fath-360 darían a las fuerzas de Moscú una nueva arma para disparar contra las tropas ucranianas en primera línea, objetivos militares cercanos y núcleos de población próximos a la frontera con Rusia, según los analistas.

Estados Unidos afirmó en septiembre que Irán entregó los misiles a Rusia en nueve buques de bandera rusa -a los que sancionó- y tres fuentes dijeron a Reuters en aquel momento que los lanzadores no estaban incluidos.

Los responsables de seguridad occidentales y el funcionario regional, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la entrega de los lanzadores Fath-360 es inminente.

Se negaron a proporcionar más detalles sobre la transferencia pendiente, incluida la razón por la que pensaban que los lanzadores no se habían entregado con los misiles.

La misión permanente de Irán ante Estados Unidos rechazó lo que calificó de "acusaciones infundadas" contra Teherán.

"Mientras persista el conflicto entre las partes, Irán se abstendrá de prestar cualquier tipo de ayuda militar a cualquiera de ellas", afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico.

El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a las peticiones de comentarios.

El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos remitió las consultas al Departamento de Estado, que no respondió inmediatamente. La CIA declinó comentar el reporte.

Rusia e Irán han negado previamente que Teherán haya enviado misiles o cualquier otro armamento para ayudar a la invasión a gran escala de Ucrania que Moscú lanzó en febrero de 2022. Funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos afirman que Irán ha proporcionado a Rusia miles de aviones no tripulados y proyectiles de artillería.

En una aparente referencia a los Fath-360, el general del ejército estadounidense Christopher Cavoli, comandante del Mando Central de Estados Unidos, dijo el mes pasado a los legisladores estadounidenses que Irán entregó a Rusia más de 400 misiles balísticos de corto alcance.

No ha habido informes públicos de que Irán haya transferido otro tipo de misiles balísticos de corto alcance a Moscú ni de que las fuerzas rusas hayan utilizado el Fath-360.

Posible complicación

El despliegue de los misiles por parte de Rusia podría complicar los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para organizar un alto el fuego y conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, así como para alcanzar un acuerdo separado con Irán para frenar su programa nuclear.

El funcionario regional dijo que las conversaciones nucleares indirectas entre Estados Unidos e Irán mediadas por Omán es una de las "varias razones" que explican el retraso en la entrega de los lanzadores.

Las conversaciones han sufrido turbulencias, aunque Irán dijo el viernes que estaba de acuerdo en celebrar una cuarta ronda en Omán el domingo.

Con los lanzadores, Rusia podrá aumentar la presión sobre Ucrania, dijeron los expertos.

"Sería mucho más fácil (para las fuerzas rusas) lanzar un ataque mucho más rápido (...) contra objetivos de alto valor", dijo Fabian Hinz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. "No necesitan muchos preparativos para el lanzamiento. Su tiempo de vuelo es increíblemente corto".

El despliegue del Fath-360 podría permitir a Rusia reservar sus misiles más avanzados, como el Iskander, para ataques de mayor alcance contra infraestructuras críticas, incluida la red eléctrica, poniendo a prueba las valiosas defensas antimisiles ucranianas, según los analistas.

El Fath-360 "está diseñado para ser manejado y operado por personas con relativamente poca formación", dijo Ralph Savelsberg, profesor asociado de la Academia de Defensa de los Países Bajos.

"¿Por qué iban (Rusia) a comprar misiles iraníes de calidad inferior? La única razón que se me ocurre es que no pueden producir un número suficiente de sus propios misiles", comentó. "No son superprecisos y no llevan una carga muy grande. Pero eso sólo aumenta los quebraderos de cabeza de Ucrania".