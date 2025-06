Irán descarta daños graves y escape radiactivo en instalación nuclear

El ataque aéreo efectuado por Israel contra el centro de enriquecimiento de uranio de Fordo, en el centro-oeste de Irán, no ha dejado daños de consideración ni tampoco hay constancia de contaminación radiactiva, según ha asegurado este sábado la Organización para la Energía Atómica, la agencia nuclear de la república islámica.

El portavoz de la organización, Behrouz Kamalvandi, ha explicado a la agencia semioficial ISNA que el bombardeo israelí ha causado "daños limitados" en algunas zonas del centro de enriquecimiento, uno de los principales objetivos de los ataques israelíes junto a la instalación nuclear de Natanz, que también resultó alcanzada aunque los daños, de nuevo según Kamalvandi, no revisten consideración.

"La parte dañada de Natanz se encuentra sobre todo en la superficie", ha explicado el portavoz en respuesta a una declaración del Ejército israelí que anunciaba también daños en la sala subterránea de centrifugadoras de uranio.

"En Natanz ocurrió una pequeña fuga interna pero no se propagó al exterior, así que no hay problema alguno. Los daños en Fordo no han sido tan graves", ha indicado el portavoz.

"Gracias a que lo habíamos previsto con antelación y habíamos trasladado una parte importante del equipo y los materiales al exterior, no hubo daños importantes y no hay preocupación por la contaminación", ha añadido el portavoz, que tampoco tiene constancia de víctimas en las instalaciones nucleares alcanzadas por Israel.

Por último, la agencia nuclear de la ONU, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tampoco tiene constancia de escape alguno en otra de las instalaciones bombardeadas por Israel, el Centro de Estudios y Tecnología Nuclear de Isfahán.

"La instalación nuclear de Isfahán fue atacada varias veces el 13 de junio. Hasta el momento, no se ha informado de ningún aumento en los niveles de radiación fuera del sitio", según un mensaje publicado por el OIEA en su cuenta de X.

Más tarde, el OIEA ha publicado información que le ha trasladado la Organización de Irán para la Energía Atómica sobre ataques a "cuatro edificios críticos de Isfahan" que resultaron dañados en el ataque israelí, incluida la Instalación de Conversión de Uranio y la Planta de Fabricación de Barras de Combustible. "Como en Natanz, no se espera ningún incremento de la radiación", ha apuntado.

Horas más tarde, el OIEA ha informado citando a la agencia iraní que los niveles en Isfahan continúan normales. "Basándonos en la información disponible de la agencia iraní, no hay daños en la Planta de Enriquecimiento de Fordo ni en el reactor de agua pesada de Jondab que está en construcción", ha puntalizado el director general del OIEA, Rafael Grossi.