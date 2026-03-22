Irán afirma que Ormuz está abierto salvo para barcos de países enemigos

El estrecho de Ormuz permanece abierto a todo tipo de navegación, salvo a los buques vinculados a los "enemigos de Irán", según declaraciones del representante de Irán ante la agencia marítima de la ONU recogidas por medios de comunicación iraníes el domingo.

Los comentarios de Ali Mousavi proceden de una entrevista publicada el viernes por la agencia de noticias china Xinhua, antes de que el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazara con atacar las centrales eléctricas iraníes si el estrecho no se "abría por completo" en un plazo de 48 horas.

La amenaza de ataques iraníes durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impedido que la mayoría de los barcos atraviesen el angosto estrecho, por donde pasa alrededor de una quinta parte de la oferta mundial de petróleo y gas natural licuado, lo que amenaza con provocar una crisis energética mundial.

Mousavi, que también es embajador de Irán en el Reino Unido, dijo que Teherán seguiría cooperando con la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad marítima y proteger a la gente de mar en el golfo Pérsico, y añadió que los buques que no pertenecieran a "los enemigos de Irán" podrían atravesar el estrecho coordinando las medidas de seguridad con Teherán.

"La diplomacia sigue siendo la prioridad de Irán. Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son más importantes", dijo Mousavi, añadiendo que los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán eran la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz".