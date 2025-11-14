Incendio causa una explosión en parque industrial de la localidad argentina de Ezeiza

Un incendio en un complejo industrial en las afueras de la capital argentina de Buenos Aires generó una fuerte explosión el viernes por la noche, aunque por el momento no se han reportado víctimas fatales por el accidente, dijeron bomberos de la zona del incidente.

La explosión se produjo debido a un incendio en tres edificios donde se encontraban productos agroquímicos en un complejo fabril de la localidad de Carlos Spegazzini, en la provincia de Buenos Aires, dijo a Reuters un oficial de los Bomberos de Tristán Suárez, que combatían el incendio.

Distintos medios argentinos subieron a sus sitios web imágenes del incendio obtenidas de redes sociales, en las que se veía una gran columna de fuego y un fuerte estruendo al momento de registrarse la explosión.

Según el oficial principal del destacamento de Carlos Spegazzini de los Bomberos de Tristán Suárez, por el momento no se habían reportado víctimas fatales por el siniestro y unidades intentaban controlar el incendio.

El alcalde del partido de Ezeiza, donde se encuentra Carlos Spegazzini, dijo en el canal de noticias local TN que aún no se había podido determinar el origen del incendio, pero que por el momento se habían reportado solo personas con heridas leves en viviendas en las inmediaciones del parque industrial.

"Es muy confuso todo", dijo Gastón Granados, alcalde de Ezeiza.

En tanto la actividad era normal en el aeropuerto de Ezeiza, la principal terminal aérea internacional de Argentina, ubicado a cerca de 15 kilómetros del lugar del accidente.