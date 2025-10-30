ICE busca contrato para traslado rápido de migrantes desde cárceles en Texas a centros de detención

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) está solicitando a las empresas que envíen propuestas sobre cómo proporcionarían servicios las 24 horas del día para transportar a migrantes indocumentados detenidos en las cárceles de Texas a las instalaciones del ICE, según documentos publicados esta semana.

La medida podría acelerar las deportaciones y liberar a agentes del ICE para otras tareas.

El organismo busca un contratista para trasladar a los presuntos infractores de las leyes de inmigración desde las cárceles de Texas a tres decenas de instalaciones de ICE, según una solicitud de información publicada el martes en un sitio web de contratación pública.

El contratista tendría que instalar un centro de transporte cerca de cada una de las 254 cárceles de condado de Texas y contar con personal para recoger a los migrantes en las cárceles en un plazo de 30 minutos, según el documento.

Los agentes de ICE suelen sacar a los detenidos de las cárceles, pero ese trabajo se subcontrataría en virtud del nuevo plan.

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y el ICE no respondieron a una solicitud de comentarios.

El plan de transporte rápido formaría parte de un importante aumento del gasto en control de la inmigración el próximo año, ya que el presidente Donald Trump busca incrementar las deportaciones.

Un paquete de gastos respaldado por los republicanos y promulgado por Trump en julio destinó 170,000 millones de dólares al control de la inmigración durante poco más de cuatro años, una suma sin precedentes que podría reformar las operaciones.

Casi 2 millones de inmigrantes sin estatus legal residían en Texas en 2023, según una estimación publicada este mes por el Instituto de Política Migratoria. Solo California lo superaba, según el informe.