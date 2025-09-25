Hong Kong, Sri Lanka, Chile y Bangladés piden unirse al bloque comercial RCEP

Hong Kong, Sri Lanka, Chile y Bangladés aspiran a unirse a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), respaldada por China, el mayor bloque comercial del mundo, informaron este jueves representantes del Sudeste Asiático.

La RCEP está formada actualmente por China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los diez miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

Los responsables del RCEP, que se reúnen al margen de un encuentro de ministros de Comercio y Economía de la ASEAN que se celebra esta semana en Malasia, dijeron que tenían pocas objeciones a aceptar nuevos solicitantes y que trabajarán para que las cuatro economías se incorporen al bloque.

"Por supuesto, apoyamos a todos los países que quieran unirse al RCEP", dijo a la prensa en Kuala Lumpur la viceministra de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri.

El ministro de Comercio de Malasia, Tengku Zafrul Aziz, dijo que cualquier decisión sobre nuevos miembros del RCEP se discutirá cuando los líderes del bloque se reúnan por primera vez en cinco años en octubre.

Tengku Zafrul ha dicho anteriormente que el RCEP trataría de mejorar un acuerdo comercial que firmó en 2020 durante la cumbre de octubre.

Algunos analistas han descrito el RCEP como un amortiguador potencial contra los aranceles impuestos por Estados Unidos, aunque sus disposiciones se consideran más débiles que algunos otros acuerdos comerciales regionales debido a los intereses contrapuestos entre sus miembros.