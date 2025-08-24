Hambruna en Gaza: 500 mil personas

Gaza, Territorios Palestinos. Con ollas y baldes en las manos, una multitud de palestinos desesperados se precipitaron para conseguir arroz en un comedor social de Ciudad de Gaza, dos días después de que la ONU declarara que hay hambruna en este territorio devastado por la guerra con Israel.

Las imágenes de AFP desde la urbe más grande del enclave palestino, que Israel planea tomar como parte de una intensificación de su ofensiva militar, muestran a mujeres y niños pequeños en medio del caos, con decenas de personas empujándose y gritando para conseguir comida.

Un niño pequeño raspó con sus manos unos pocos granos que quedaban en el interior de una olla.

"No tenemos casa, ni comida, ni ingresos (...) así que nos vemos obligados a recurrir a los comedores sociales, pero estos no satisfacen nuestra hambre", dijo Yusef Hamad, de 58 años, desplazado de la ciudad norteña de Beit Hanun.

Más al sur, en un comedor social de Deir al Balah, Um Mohamad, de 34 años, afirmó que la declaración de hambruna por parte de la ONU había llegado "demasiado tarde".

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), una autoridad en este tema que cuenta con el respaldo de la ONU, informó el viernes que la hambruna afecta a 500,000 personas en la gobernación de Gaza, un área que incluye a cerca de un 20% del territorio palestino.

El sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado con el que “se suma al llamado urgente que hace la ONU, para que se permita el acceso inmediato de ayuda humanitaria en la zona afectada, al tiempo que reitera su llamado urgente a la paz.

Invasión a Cisjordania

Excavadoras israelíes arrancaron cientos de árboles en el pueblo de Al Mughayyir, en Cisjordania, en presencia del ejército israelí.

Abdelatif Mohamed Abu Aliya, un agricultor de esta localidad cercana a Ramala, relató que perdió olivares "de más de 70 años" en una hectárea de terreno.

"Los arrancaron completamente con argumentos falaces", dijo este hombre, sin precisar a quién se refería.

Agregó que ya comenzó a replantar sus árboles, mientras que otros habitantes trabajaban con el mismo objetivo el domingo por la mañana.

"El objetivo es controlar y forzar a la gente a emigrar", comentó Ghasan Abu Aliya, responsable de una asociación agrícola local, y añadió que "es el comienzo y eso se ampliará a toda Cisjordania".

Recrudece la crisis.