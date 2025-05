Guerra de Gaza no puede resolverse por medios militares: ministro de Exteriores alemán en Jerusalén

El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, dijo el domingo en Jerusalén que el conflicto de Gaza no puede resolverse por medios militares y debe encontrarse una solución política para poner fin a la guerra de forma permanente.

"No creo que este conflicto pueda resolverse de forma permanente por medios militares", declaró Wadephul. "Sin embargo, es urgentemente necesario que Hamás sea desarmado y que ya no pueda tener control militar sobre Gaza".

Asimismo, afirmó que Alemania hará todo lo necesario para garantizar la seguridad de Israel, pero esto no significa que su país no pueda criticar su forma de actuar de Israel y añadió que esto "no debe conducir al antisemitismo".

Los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 acabaron con la vida de 1,200 personas, mientras que 251 fueron tomadas como rehenes en Gaza, según Israel. La ofensiva israelí ha matado a más de 52,000 palestinos, en su mayoría civiles, según las autoridades sanitarias dirigidas por Hamás.

"No estoy seguro de que todos los objetivos estratégicos de Israel puedan alcanzarse de este modo (mediante una campaña militar) y de que esto sirva a la seguridad de Israel a largo plazo", comentó Wadephul. "Por eso hacemos un llamado para que se retomen negociaciones serias sobre un alto el fuego".

Wadephul repitió que la devolución de los rehenes es la prioridad del gobierno alemán. También dijo que está claro que Gaza forma parte del territorio palestino.

"Necesitamos una solución política para la reconstrucción de Gaza sin Hamás", indicó.