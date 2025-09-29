Francia e Italia respaldan el plan de paz de Trump para Gaza

Los máximos dirigentes de Italia y de Francia, la primera ministra Giorgia Meloni y el presidente Emmanuel Macron, han expresado este lunes su apoyo a la propuesta de plan de paz presentada este lunes por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington.

"Saludo el compromiso del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra en Gaza y lograr la liberación de todos los rehenes. Espero que Israel se comprometa resueltamente", ha publicado Macron en su cuenta en X. "Hamás no tiene otra opción que liberar de inmediato a todos los rehenes y seguir este plan", ha exhortado.

Macron aboga por un "debate en profundidad" entre todas las partes para "construir una paz duradera" basada en la solución de los dos estados. "Francia está dispuesta a contribuir", ha planteado.

Meloni, por su parte, ha opinado que la "ambiciosa" propuesta de Trump "prodría suponer un punto de inflexión". "Italia está dispuesta a desempeñar su papel en estrecha coordinación con Estados Unidos, los socios europeos y en la región", ha declarado. "Italia insta a todas las partes a aprovechar esta oportunidad y aceptar el plan", ha apelado.