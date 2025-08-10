EU ve riesgos de inversión en Nicaragua

San José. Estados Unidos advirtió el sábado a sus ciudadanos del riesgo de invertir en Nicaragua por la reciente aprobación de una ley de seguridad fronteriza que el gobierno estadounidense y opositores nicaragüenses en el exilio denuncian como una "confiscación masiva" de propiedades.

La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó el martes una ley que convierte en "propiedad del Estado" los 15 kilómetros "hacia el interior" de sus fronteras con Honduras y Costa Rica, como una medida de "seguridad nacional" para combatir "el crimen organizado y el narcotráfico internacional".

La confiscación masiva por parte del régimen Murillo-Ortega de las tierras dentro de los 15 km adyacentes a las fronteras nicaragüenses devasta decenas de comunidades y pone en riesgo las vidas y sustento de miles de personas", señaló en X la embajada de Estados Unidos en Managua. "Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado".

La excomandante guerrillera nicaragüense Dora María Téllez, exiliada en España acusó a los copresidentes de promover una "gran confiscación" para "sus negocios mineros" con empresas de China.