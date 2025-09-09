EU presenta nuevo plan sanitario para combatir enfermedades crónicas

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., presentó un esperado plan del gobierno de Donald Trump para abordar las enfermedades crónicas que plantea una mejor nutrición, un escrutinio más estricto de la publicidad médica e incluso un nuevo impulso para aumentar la fertilidad.

El plan deja de lado por el momento las propuestas para restringir directamente los alimentos ultraprocesados o los pesticidas, prioridades de larga data del movimiento Make America Healthy Again (MAHA) de Kennedy. Estas omisiones son vistas como una victoria para las industrias de los alimentos y la agricultura.

Posteriormente, Trump firmó un memorándum que ordena a las agencias aumentar la vigilancia sobre las reglas existentes en la publicidad de productos farmacéuticos en línea para frenar afirmaciones engañosas.

Kennedy había pedido previamente una prohibición total del marketing de medicamentos.

El nuevo informe de 20 páginas destaca muchas de las causas emblemáticas de Kennedy: revisar el nivel de fluoruro en el agua potable, replantear los calendarios de vacunación infantil, ampliando las exenciones parentales, y sembrar dudas sobre los antidepresivos.

Muchas de estas posturas se sitúan muy fuera de la medicina convencional, en particular en lo relativo a las vacunas.

Otras ideas llamativas del informe incluyen una campaña educativa sobre fertilidad de MAHA —que refleja las inquietudes de la derecha por la disminución de las tasas de natalidad— y un llamado a investigar la "radiación electromagnética", aparentemente una referencia al uso de teléfonos móviles.

Los críticos dijeron que el informe era escaso en detalles, incluso en áreas que gozan de un amplio consenso, como abordar la adicción de Estados Unidos a la comida chatarra.

Otra sección pide una definición a nivel gubernamental de los alimentos ultraprocesados, pero no dice qué pasos se deberían seguir.

"Esta es una gran oportunidad. Realmente desearía que la hubieran aprovechado," dijo Marion Nestle, profesora emérita de nutrición en la Universidad de Nueva York.

El informe dice que el gobierno quiere aumentar las tasas de lactancia materna, reducir las pruebas en animales y promover la innovación en el mercado de protectores solares, donde Estados Unidos está rezagado respecto a otros países.

Sobre el uso de pesticidas, el informe por un lado evoca el posible uso de "tecnología de precisión" para "disminuir los volúmenes de pesticidas", mientras que en otros pasajes pide desregulación para ayudar a llevar al mercado más rápidamente "productos químicos y biológicos para proteger contra malezas, plagas y enfermedades".