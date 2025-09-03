EU pone fin al estatus de protección temporal para Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos decidió poner fin a una designación de la era Biden de Venezuela para el estatus de protección temporal.

El departamento dijo que Venezuela ya no cumplía los requisitos legales del estatus de protección temporal.

"Teniendo en cuenta la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política de inmigración, las consideraciones económicas y la política exterior, está claro que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no redunda en beneficio de este país", dijo el DHS.