EU confisca 700 mdd al dictador Nicolás Maduro

El Gobierno de Estados Unidos continúa cercando a la dictadura del venezolano Nicolás Maduro Moros. Luego de haberle puesto precio a su cabeza, 50 millones de dólares, ayer reveló detalles de los bienes que le ha incautado.

La Fiscal General Pam Bondi comentó en entrevista con Fox News que de entre los 700 millones de dólares que se han incautado se encuentran aviones y mansiones en Florida.

“Estos bienes incluyen dos aviones multimillonarios, varias viviendas, una mansión en la República Dominicana, varias casas valoradas en millones de dólares en Florida, una finca de caballos, nueve vehículos, automóviles de lujo y millones de dólares en joyas y efectivo”, dijo. “Sin embargo, su reinado de terror continúa… y su operación criminal organizada sigue funcionando”.

Bondi no ofreció detalles sobre las ubicaciones específicas de las propiedades en Florida. En la entrevista, describió la red de Maduro como una operación de crimen organizado “no diferente a la mafia”, alegando que está profundamente incrustada en las fuerzas armadas venezolanas y estrechamente vinculada con algunos de los grupos criminales más violentos del hemisferio.

La semana pasada, al ofrecer 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, la fiscal reveló un rasgo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo desconocer: los vínculos entre el cártel del narcotráfico que encabeza Nicolás Maduro con los terroristas del cártel de Sinaloa.

Por lo que se ha visto en la última semana, Estados Unidos tiene información sobre México que las propias autoridades mexicanas dicen desconocer.