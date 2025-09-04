EU concede a Ecuador nuevos fondos y drones para luchar contra bandas de narcos

Estados Unidos anunció el jueves nuevos compromisos de seguridad para Ecuador durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio al país andino, mientras Washington busca ampliar su ofensiva contra la inmigración ilegal y los cárteles de la droga.

Los compromisos incluyen más de 13 millones de dólares en fondos generales de seguridad para Ecuador, además de 6 millones de dólares para drones destinados a la Armada ecuatoriana, dijo Rubio, quien agregó que "eso es solo el principio".

El funcionario destacó que Estados Unidos consideraría la posibilidad de establecer una base militar en Ecuador si fuera invitado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, apoya la creación de una base, pero necesita la aprobación de los votantes en un referéndum. Estados Unidos tenía anteriormente una base en la ciudad costera de Manta, pero la abandonó en 2009 por orden del entonces presidente del país sudamericano.

En tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas internacionales.

Noboa, elegido este año para un mandato completo, ha desplegado al Ejército en las calles y los legisladores han aprobado reformas que, según el presidente, ayudarán a frenar la delincuencia, incluidas penas más severas para el tráfico de drogas.