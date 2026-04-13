EU afirma que mató a dos personas durante ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico

El ejército de Estados Unidos informó el lunes que mató a dos personas en ataques contra presuntas lanchas del narcotráfico en el Pacífico oriental, en una campaña que ya deja 170 muertos.

El Comando Sur, responsable por las fuerzas de Washington en la región, dijo en una publicación en X que "la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

El gobierno del presidente Donald Trump insiste en que está, en la práctica, en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan en América Latina.

Pero no ha aportado pruebas de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos señalan que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido entre sus blancos a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.