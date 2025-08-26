Estados Unidos evalúa comprar participaciones en contratistas de defensa tras acuerdo con Intel

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha dejado abierta la puerta a que el Gobierno del país adquiera participaciones en empresas contratistas de defensa, después del reciente acuerdo para hacerse con una participación del 10% en el fabricante de microprocesadores Intel a cambio de las subvenciones en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia y otros programas gubernamentales.

"Hay un debate acalorado sobre defensa", ha reconocido Lutnick en declaraciones a la cadena CNBC recogidas por Europa Press. "Voy a dejar eso en manos del secretario de Defensa y el subsecretario de Defensa. Están trabajando en ello y lo están pensando", ha añadido al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Gobierno se haga con participaciones en empresas como Palantir o Boeing.

En este sentido, Lutnick ha señalado que empresas como Lockheed Martin, fabricante de aviones de combate y sistemas de misiles, obtiene el 97% de sus ingresos del Gobierno estadounidense. "Son básicamente una rama del Gobierno estadounidense".

De este modo, el secretario de Comercio de Estados Unidos ha apuntado que "hay mucho que hablar sobre cómo financiar nuestras compras de municiones", asegurando que la Administración cuenta ahora con las personas adecuadas y tiene a Donald Trump a la cabeza pensando en cuál es la manera correcta de hacerlo, en vez de la anterior manera de hacerlo que "ha sido un regalo".

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que tiene la intención de hacer más tratos como el de Intel, por el que la Administración adquiere un 9.9% del capital social del fabricante de microprocesadores, con el objetivo de impulsar el valor de estas empresas y el empleo en el país.

"Haré tratos así por nuestro país todo el día", afirmó Trump en un comentario publicado en TruthSocial, donde mostró su disposición a ayudar a las empresas que hagan tratos "tan lucrativos" con Estados Unidos. "Me encanta ver cómo sube el precio de sus acciones, haciendo que Estados Unidos. sea cada vez más rico. ¡¡¡Más empleos para Estados Unidos!!! ¿A quién no le gustaría hacer tratos así?", añadió.

El pasado viernes, Intel Corporation anunció un acuerdo con la Administración Trump por el que el Gobierno de Estados Unidos invertirá 8.900 millones de dólares en acciones ordinarias de Intel, lo que refleja la confianza que Washington deposita en la compañía para impulsar prioridades nacionales clave y el papel crucial que desempeña en la expansión de la industria nacional de semiconductores.

Esta participación accionarial del Gobierno se financiará con los 5,700 millones de dólares restantes en subvenciones previamente otorgadas, pero aún no pagadas, a Intel en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia, además de los 3,200 millones de dólares otorgados a la compañía como parte del programa Secure Enclave.

La inversión de 8,900 millones de dólares se suma a los 2,200 millones de dólares en subvenciones CHIPS que Intel ha recibido hasta la fecha, lo que suma una inversión total de 11,100 millones de dólares.

De tal modo, el Gobierno estadounidense adquiere 433.3 millones de acciones ordinarias de Intel a un precio de 20,47 dólares por acción, equivalente a una participación del 9.9% en la compañía. En este sentido, la compañía subrayó el carácter "pasivo" de la inversión del Gobierno, sin representación en la junta directiva ni otros derechos de gobernanza o información.