Esperanza y angustia en Israel, en la víspera de un alto el fuego con Hamás en Gaza

Miles de israelíes se reunieron el sábado en todo el país para pedir la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y entre esperanzas de que el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que entra en vigor el domingo, no fracase.

Muchos de los manifestantes tenían el destino de Kfir Bibas, el rehén más joven, en mente.

Bibas, que cumplió dos años este sábado, fue capturado junto a su hermano, su madre y su padre el 7 de octubre de 2023, el día en que Hamás lanzó el sangriento ataque en el sur de Israel que desató la guerra en Gaza.

"Hoy intenté escribir un mensaje de cumpleaños para Kfir, por segunda vez", dijo su tía, Ofri Bibas Levy.

"Un mensaje para un niño que no puede celebrar (...) Un niño atrapado en el infierno. Un niño que tal vez ya no esté vivo. Pero no vienen palabras, solo lágrimas", dijo.

Las imágenes grabadas por Hamás el 7 de octubre de Shiri Bibas, la madre, abrazando a sus dos pequeños hijos Kfir y Ariel durante su secuestro en el kibutz Nir Oz, fueron uno de los símbolos de la tragedia que golpeó ese día a Israel.

Desde entonces no ha habido noticias sobre ellos, excepto el anuncio a finales de noviembre de 2023 por parte de Hamás de su muerte en un bombardeo israelí, lo que Israel nunca ha confirmado.

El destino de estos dos niños, los únicos menores secuestrados el 7 de octubre que siguen cautivos en Gaza, debería conocerse pronto.

Sus nombres figuran, junto con los de sus padres, en la lista de los 33 rehenes cuya liberación está prevista en la primera fase del acuerdo de tregua.

Pero de momento, muchos manifestantes tienen dificultades para creer en un final feliz.

"Cuando crucen la frontera [de Gaza] y se reúnan con sus familias, entonces quizás podremos respirar de nuevo", dijo Shahar Mor Zahiro, sobrino de un rehén asesinado, Avraham Munder.

"Un infierno"

"Estábamos seguros de que el acuerdo se firmaría (...) y tomó hasta ayer [viernes] por la noche. Estamos muy, muy ansiosos", subrayó Sigal Kirsch. "Esta semana ha sido un infierno", señaló.

El acuerdo anunciado el miércoles por Catar, Egipto y Estados Unidos, los países mediadores, apenas fue aprobado el viernes por el gobierno israelí.

Pero pese a su aprobación, las familias de los rehenes temen que el acuerdo fracase, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta importantes presiones de los miembros de extrema derecha de su gabinete.

"De alguna manera, hay un poco más de esperanza, pero por otro lado, es profundamente triste. Para las familias cuyos seres queridos no están incluidos en la primera fase, no me atrevo a imaginar cuánto debe sangrar su corazón en este momento", confió Neil Trubowiz, de 75 años.

Mor Zahiro exhorta a los "elementos extremistas" del gabinete a no torpedear el acuerdo. "¡Díganles que se callen! Dejen que la gente se reúna con sus seres queridos", espetó.

"Detengan los combates. Detengan la guerra. Detengan todo (...) Déjennos curar. Es esencial, de lo contrario será un infierno aquí durante los próximos cincuenta años", añadió.

Netanyahu reavivó las preocupaciones de los manifestantes al exigir la lista de los rehenes que deben ser liberados el domingo antes de poder proceder al primer intercambio de prisioneros.

En un discurso televisado, afirmó después que Israel se reserva "el derecho de reanudar la guerra" contra Hamás en Gaza con el apoyo de Estados Unidos.

En el ataque del 7 de octubre de 2023 que desató la guerra en Gaza, los comandos islamistas capturaron a 251 personas en el sur de Israel, de las cuales 94 siguen retenidas en Gaza, incluidas 34 que el ejército declaró como muertas.

"Esperamos buenas noticias mañana, pero seguimos extremadamente cautelosos sobre lo que podría suceder hasta entonces", confesó Guy Perry, de 58 años.