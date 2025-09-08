España prohibirá buques y aviones con armas para Israel en sus puertos y espacio aéreo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este lunes que su Gobierno aumentaría la presión sobre Israel prohibiendo a los buques y aeronaves con destino a Israel que transporten armas hacer escala en puertos españoles o entrar en el espacio aéreo español.

También dijo que el Gobierno español aumentaría la ayuda a la Autoridad Palestina y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) e impondría un embargo a los productos fabricados en los asentamientos israelíes de los territorios palestinos ocupados.

"Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su Gobierno para aliviar parte del sufrimiento de la población palestina", dijo Sánchez en un discurso público emitido por la televisión local.

España también prohibirá la entrada en el país a cualquier persona que haya participado directamente en lo que Sánchez calificó de "genocidio".

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este lunes en un comunicado que Sánchez intentaba desviar la atención pública de sus escándalos de corrupción interna y calificó sus medidas de "antisemitas".

Israel respondió prohibiendo la entrada en el país a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Juventud, Sira Rego, ambas del partido de izquierda Sumar, socio menor de coalición.