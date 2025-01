Ecologistas critican a Estados Unidos por salir del Acuerdo de París

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Alianza Verde han criticado la salida de Estados Unidos (EU) del Acuerdo de París y han señalado que "hay que seguir trabajando" ya que "ignorar la crisis climática no la hará desaparecer".

WWF opina que este es "un mal día para el medioambiente y para toda la humanidad". El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha explicado en declaraciones a Europa Press que recibe la noticia de la salida de EU del Acuerdo de París "con mucha preocupación" ya que coincide con un momento en el que "hace falta una acción mucho más decidida" contra el cambio climático.

Además, ha expresado su temor de que este movimiento pueda restar ambición a la lucha climática y pueda ralentizar "aún mucho más" los acuerdos internacionales, que ya habían perdido "bastante el impulso" en las últimos Cumbres del Clima. En especial, ha incidido en su inquietud sobre la posibilidad de que esta falta de ambición lastre a la Unión Europea (UE).

Aún así, Del Olmo ha recalcado que "hay que seguir trabajando" y ha transmitido su fe en que "va a ser muy difícil retroceder en cuanto a concienciación". "Creo que ese es uno de los principales antídotos o una de los principales bazas que tenemos que seguir cultivando, para que eso que hemos avanzado en la sociedad no se retroceda", ha reconocido.

Por otra parte, también ha resaltado que espera ver cómo concilia Trump el anuncio con el hecho de que EU se ha convertido en una "potencia" de las energías limpias.

Ignorar la crisis climática "supondrá la pérdida de vidas"

En declaraciones a Europa Press, la coordinadora de Amigas de la Tierra, Blanca Ruibal, ha admitido que no esperaban otra cosa de un gobierno "xenófobo, misógino, homófobo, tránsfobo y negacionista de la crisis climática". Aún así, ha recalcado que que ignorar los impactos de la crisis climática "es un gran error y supondrá la pérdida de más vidas humanas".

"Es inadmisible que un país como Estados Unidos, uno de los principales contaminantes y causantes del cambio climático, se descuelgue del Acuerdo de París y eche tierra sobre todos los esfuerzos climáticos del resto de países", ha criticado.

A pesar de ello, ha transmitido su certeza de que muchas personas y países seguirán luchando. Desde la organización, han hecho un llamamiento para que se cumplan los compromisos del Acuerdo de París y que las partes sean cada vez más ambiciosas y rápidas en la transformación hacia una economía que respete los límites planetarios

Las opiniones de Trump van a dar pie a otros negacionistas

Ecologistas en Acción cree que es una "muy mala noticia para el clima" el hecho de que Trump niegue la "responsabilidad histórica" de EU en lo que concierne a la emergencia climática cuando, históricamente, es el "mayor emisor". En este sentido, el responsable de Clima y Energía de la organización, Javier Andaluz, ha avisado en declaraciones a Europa Press que si el país no reduce sus emisiones de forma inmediata, es "muy probable" que se supere la barrera de los 2ºC de forma más rápida de lo esperado.

Asimismo, ha lamentado que la retirada de EU del Acuerdo de París va a evitar que contribuya de forma monetaria a la lucha climática internacional, algo que sería de "obligado cumplimiento atendiendo a los principios de justicia internacional". Además, ha denostado las opiniones "supremacistas" de Trump, que "van a dar pie a que otros muchos negacionistas carguen contra esta lucha climática internacional".

Por último, ha criticado que la Unión Europea (UE) no muestre "fortaleza" y no vaya a tomar medidas para hacer que la salida del Acuerdo de París "no salga gratis".

"Ignorar la crisis climática no la hará desaparecer"

A su vez, Greenpeace ha afirmado que "ignorar la crisis climática no la hará desaparecer" y ha advertido que abandonar el Acuerdo de París y seguir fortaleciendo a la industria fósil sólo hará que los impactos del cambio climático sean cada vez más fuertes y frecuentes. En paralelo, ha pedido al resto de países y a la sociedad civil que "mantengan el rumbo con determinación".

La directora ejecutiva de Greenpeace España, Eva Saldaña, ha señalado que la retirada de EU del Acuerdo de París "sitúa al país en la marginalidad, al mismo nivel que Irán, Libia y Yemen". A su vez, ha recordado que la comunidad internacional ya vio a la Administración Trump retirarse del Acuerdo en 2016 y el resto del mundo siguió adelante "de todos modos", por lo que espera que vuelva a suceder lo mismo.

Por su parte, Alianza Verde ha tachado a Donald Trump de "peligro para el planeta" tras su inauguración como presidente de Estados Unidos (EU) y ha exigido al Gobierno y a la Unión Europea (UE) "aumentar su ambición frente a la ola negacionista y reaccionaria".

"Es un negacionista sin complejos y su presidencia, además, alienta a los líderes de la extrema derecha a nivel mundial a avanzar a pasos agigantados", ha señalado el coordinador de la formación, Juantxo López de Uralde a través de un mensaje a los medios este lunes.

A su parecer, no se puede "bajar los brazos" ya que la emergencia climática "no se va a tomar ningún respiro". Así, ha insistido en que desde el activismo y el ecologismo político se debe "seguir adelante con valentía" y ha recalcado que Europa "debe estar a la altura y liderar la agenda verde global y no agachar la cabeza frente a los extremistas".