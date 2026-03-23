El dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, muere de cáncer a los 43 años

Leonid Radvinsky, ⁠el reservado multimillonario propietario de OnlyFans que revolucionó la industria del porno ⁠con un modelo de suscripción, ha fallecido a los 43 años a causa de un cáncer, informó la empresa el lunes.

El empresario ucraniano-estadounidense ⁠compró Fenix International, la empresa matriz ⁠de OnlyFans, al fundador británico de la plataforma, Tim Stokely, en 2018. Ocupó un puesto en el consejo de administración de Fenix y era su accionista mayoritario.

Bajo su dirección, OnlyFans pasó de ser una plataforma que en su día evitaba el contenido explícito a convertirse en un fenómeno exclusivo para adultos con más de 300 millones de usuarios y más de 1,000 millones de dólares en ingresos anuales, impulsado por artistas eróticos e influencers famosos.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció en paz tras una larga batalla contra el cáncer", declaró el lunes un portavoz de OnlyFans.

La muerte de Radvinsky deja sin respuesta la cuestión de quién será el propietario de la plataforma. Sus acciones de Fenix se mantenían en el LR Fenix Trust desde 2024 y su patrimonio neto ascendía a unos 4,700 millones de dólares, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Reuters informó en enero que OnlyFans estaba ⁠estudiando la venta de una participación mayoritaria a ⁠la firma de inversión Architect ⁠Capital en una operación que valoraba la empresa en unos 5,500 millones de dólares, ⁠incluida la deuda.

La plataforma experimentó un auge de popularidad durante la pandemia, ya que millones de personas confinadas en sus hogares en todo el mundo recurrieron a la web, lo que impulsó un aumento en el contenido y los usuarios. OnlyFans cobra una comisión del 20% sobre la mayoría de las suscripciones y el contenido vendido en la plataforma.

Además de Fenix, Radvinsky ⁠también dirigía Leo, un fondo de capital riesgo que fundó en 2009 y que se centra principalmente en inversiones en empresas tecnológicas.