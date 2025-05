Dinamarca y Suiza son los países de la OCDE con la mayor aprobación hacia sus gobiernos

Dinamarca, Suiza y Noruega son los tres países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la mayor aprobación ciudadana hacia sus gobiernos. El Índice de la Percepción de la Democracia 2025, lanzado por Nira Data y Alliance of Democracies, encontró que poco más de la mitad de los habitantes de los países de la OCDE aprueban la gestión de sus estados.

En una escala de 5 puntos, 2.6 es el promedio de anuencia en la mayoría de los países del grupo económico. En otras palabras, poco más de la mitad de los habitantes de la OCDE confían en la gestión de sus gobiernos.

Según la publicación, las calificaciones del desempeño gubernamental varían de forma amplia entre los países miembros de la OCDE. “Los encuestados en la mayoría de las naciones otorgan a sus gobiernos calificaciones medias, entre 2.5 y 3. Algunos, como Dinamarca (3.07 puntos), Suiza (3.01) y Noruega (3) tienen las evaluaciones más favorables”, según el estudio de Alliance of Democracies.

Sin embargo, las calificaciones no son tan positivas en otras naciones como Estados Unidos (2.5 puntos); Alemania (2.46); Francia (2.38); y Reino Unido (2.37). Los encuestados que calificaron de forma deficiente la gestión de los gobiernos pusieron de manifiesto una insatisfacción por la implementación de políticas y el desarrollo de una democracia efectiva.

Incluso, el estudio encontró que hay una percepción negativa de Estados Unidos. La mayoría de los países respondieron en una proporción de 55% que tiene una imagen negativa del país gobernado por Donald Trump. Apenas 45% tiene un pensamiento positivo.

“No me sorprende que las percepciones sobre EU hayan caído tan bruscamente, aunque me resulta reconfortante que el apoyo al orden internacional basado en reglas siga siendo fuerte en todo el mundo”, aseguró Anders Fogh Rasmussen, presidente de Alliance of Democracies.

Otro de los datos curiosos que reveló el informe es que, por primera vez, China tiene una imagen favorable más grande que Estados Unidos: alrededor de 79% de los encuestados encontraron más amigable al país asiático, frente a 21% que mostró confianza en EU.

Fogh Rasmussen agregó que hubo cambios pronunciados en la percepción de las potencias globales que revelan corrientes de cambio más profundas. “Más países tienen una visión positiva de China, por encima de Estados Unidos. Es un indicador de cómo la opinión pública está evolucionando en diferentes regiones y sistemas políticos”, agregó el experto.

Índice democrático

Los encuestados sobre la confianza democrática en sus economías fueron cuestionados sobre la eficacia de los gobiernos para cumplir con los principios democráticos fundamentales:

Libertad de expresión Estado de derecho Transparencia Transiciones de poder

Con esto en mente, se encontró que Noruega, Nueva Zelanda y Dinamarca son las economías con la mayor confianza, con índices de 3.38, 3.37 y 3.37 puntos, respectivamente. Zimbabue y Bolivia tienen las calificaciones más bajas.