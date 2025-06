Demócratas cuestionan a Trump por ataques

Washington. La política estadounidense se encuentra tan polarizada que la decisión que tomó el presidente Donald Trump de atacar a Irán, no podía dejar satisfechos a los demócratas.

Su primera reacción fue de sorpresa.

Trump no les informó que lanzaría bombas a tras plantas de enriquecimiento de uranio ni tampoco su deseo pasó por el Congreso.

Tanto senadores como congresistas demócratas aseguran que su decisión de atacar representa una “violación a la Constitución” al tratarse de una acción militar contra otro país “sin permiso explícito”.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, instó inmediatamente a Trump a que dé explicaciones ante el Legislativo. “Ningún presidente debería poder llevar a esta nación, de manera unilateral, a algo tan trascendental como una guerra con amenazas erráticas y sin estrategia”, comentó.

Por su parte, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también exigió que los responsables de la Administración Trump informen de manera "completa e inmediata" al Legislativo de lo ocurrido, así como de futuras operaciones, tras lo que describió como una "acción unilateral" contra las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

"El presidente Trump, ha engañado al país acerca de sus intenciones, no ha solicitado autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar y corre el riesgo de ver a Estados Unidos involucrado en una guerra potencialmente desastrosa en Oriente Próximo", según el demócrata Jeffries.

Los presidentes de Estados Unidos gozan de un amplio margen de actuación a la hora de emprender operaciones militares en el extranjero si entienden que responden al interés nacional, en virtud de una Constitución que estipula que el visto bueno del Congreso sólo es necesario a la hora de "declarar la guerra".

Para el profesor en Derecho Jeffrey Corn, el presidente Trump no tuvo que pedir autorización al Congreso debido a que no se trata de una guerra con otro país. “Tiene la autoridad sin buscar la aprobación del Congreso”, escribe en The Washington Post.

La Resolución de Poderes de Guerra (RPG) prohíbe a los presidentes declarar acciones bélicas de manera unilateral en “caso de guerra y una emergencia nacional creada por ataques contra intereses de Estados Unidos”, recuerda el profesor de la Universidad Tecnológica de Texas.

Agrega que “casi todas las administraciones” estadounidenses han ordenado ataques unilaterales son la aprobación del Congreso.

Lamentos

Los demócratas en la Comisión de Servicios Armados del Senado también han expresado su disconformidad con el bombardeo. "Lamentablemente, el presidente Trump no ha continuado la tradición bipartidista de informar periódicamente al Congreso sobre los principales eventos de seguridad nacional que afectan a los estadounidenses en todo el mundo", expresan en un comunicado.

En 2001, después de los atentados del 11 de septiembre, el Congreso respaldó una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF, por sus siglas en inglés), con vistas a que el entonces presidente, George W. Bush, tuviese manga ancha para emprender su "guerra contra el terror".

Por lo pronto, Trump seguirá enfrentando cuestionamientos de sus rivales políticos.