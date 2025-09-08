Congreso peruano avala moción contra Sheinbaum

Lima/CDMX. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó ayer 08 de septiembre, una moción que propone declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Según reportó el diario Gestión, la iniciativa obtuvo 12 votos a favor y 6 en contra, y será ahora el Pleno del Parlamento el que decida si la medida se confirma.

El congresista Ernesto Bustamante Donayre, de Fuerza Popular, sostuvo la propuesta al señalar que las declaraciones de Sheinbaum sobre la destitución de Pedro Castillo representan “un agravio para la institucionalidad del país”. Legisladores como Maricarmen Alva y José Cueto coincidieron en que los pronunciamientos de la mandataria mexicana afectan la soberanía peruana y tienen impacto internacional.

En contraste, parlamentarios como Alex Flores (Bloque Magisterial) se opusieron, al considerar que se trata de opiniones personales y no de actos oficiales.

La decisión será remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú para que, a través de los canales diplomáticos, se adopten las acciones correspondientes.

Colaboración médica con Cuba

En su habitual conferencia de prensa, la mandataria mexicana confirmó que México mantendrá el convenio con Cuba para la contratación de médicos especialistas, al subrayar que se trata de un acuerdo vigente y en regla que no sustituye a ningún médico mexicano. Explicó que la colaboración responde a la falta de especialistas en el país y destacó que los profesionales cubanos atienden en comunidades apartadas.

Al ser cuestionada sobre el presupuesto para este programa en 2026, Sheinbaum dijo que informará posteriormente. Frente a críticas de que el convenio financia al gobierno cubano, sostuvo que lo importante es garantizar atención médica a la población más vulnerable.