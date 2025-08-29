Canciller De la Fuente destaca que la relación México-EU avanza con respeto y confianza

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México y Estados Unidos han alcanzado logros en materia migratoria, además de que existe un entendimiento “cada vez más armónico” en temas de seguridad.

Durante su participación este jueves en la tercera reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado de la República, el canciller reiteró que la política exterior se rige bajo los principios de confianza mutua, responsabilidad compartida, coordinación sin subordinación y respeto irrestricto a la soberanía nacional, los cuales se implementan en la cooperación con Estados Unidos.

“Sobre esos cuatro principios hemos abierto la conversación y el diálogo con nuestras contrapartes estadounidenses en todos y cada uno de los temas de la agenda bilateral”, indicó.

El canciller destacó además el trabajo de la red consular en Estados Unidos, que ha avanzado hacia un modelo de atención más ágil y digitalizado, con el objetivo de brindar mejores servicios a la comunidad mexicana. Reiteró que el gobierno seguirá defendiendo los derechos de los connacionales y exigiendo que cualquier proceso judicial en su contra se lleve a cabo con estricto apego al debido proceso.

Asimismo, reconoció el papel del Senado en la diplomacia parlamentaria, al recordar las gestiones realizadas para frenar un impuesto del 5% a las remesas en Estados Unidos, que finalmente quedó en 1 por ciento.

Presidenta con reconocimiento mundial

En su intervención en la antigua sede de Xicoténcatl, el titular de la SRE también afirmó que la presidenta Sheinbaum se ha consolidado en pocos meses como una estadista mundial, con amplio prestigio y reconocimiento internacional.

Relató que, en encuentros con cancillerías de diversos países, el primer planteamiento hacia México suele ser de “admiración y respeto” dirigido a la mandataria.