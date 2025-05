Brasil ya no puede exportar aves de corral ni carne a la UE por la gripe aviar

Brasil ya no puede exportar aves de corral y productos cárnicos a la Unión Europea debido al brote de gripe aviar, según informó este lunes la Comisión Europea.

"Las condiciones de importación de la UE exigen que el país de exportación (Brasil) esté libre de gripe aviar altamente patógena", dijo un portavoz de la Comisión Europea en un correo electrónico.

"Las autoridades brasileñas ya no pueden firmar dichos certificados zoosanitarios para la exportación a la UE y dichos certificados no pueden ser emitidos. No se pueden exportar aves de corral ni productos cárnicos a la UE desde ninguna parte del territorio brasileño".

Ello se produce después de que Brasil confirmó el viernes su primer brote de gripe aviar en una granja avícola, lo que desencadenó protocolos de prohibición comercial en todo el país por parte del principal comprador, China, y restricciones estatales para otros grandes consumidores como Japón.

El Ministro de Agricultura brasileño, Carlos Favaro, dijo el viernes que, en virtud de los protocolos vigentes, países como China, la Unión Europea y Corea del Sur prohibirían las importaciones de aves de corral procedentes de Brasil durante 60 días.

Pero la Comisión no dio ningún plazo. Señaló que debido al brote, detectado en una granja del estado de Rio Grande do Sul, todo el territorio de Brasil había suspendido su estatus oficial de "libre de Influenza Aviar Altamente Patógena". Las condiciones de importación de la UE exigen que un país exportador esté libre de IAAP.

La UE es sólo un pequeño mercado para Brasil, que envía la mayor parte de sus exportaciones avícolas a China, Emiratos Árabes Unidos, Japón, Arabia Saudita y Sudáfrica.

En 2024, Brasil exportó más de 5 millones de toneladas de carne de ave. De ellas, aproximadamente el 4.4% se dirigió a la UE, según la agrupación nacional de porcino y aves de corral ABPA.

Del total de las importaciones avícolas de la UE, Brasil es el principal origen, con una cuota del 32% el año pasado, según datos oficiales de la UE. Sin embargo, el volumen siguió siendo bastante escaso, ya que la mayor parte del consumo de la UE se abastece localmente.

Aun así, a pesar de los pequeños volúmenes, las importaciones brasileñas, más baratas y de mayor valor añadido, han presionado los precios de la UE. Por lo tanto, es probable que el cese de las importaciones suponga un alivio para la industria avícola local.