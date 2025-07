Bessent dice que Musk debe mantenerse al margen de la política

Un día después de que Elon Musk intensificara su enemistad con Donald Trump y anunciara la formación de un nuevo partido político en Estados Unidos, el secretario del Tesoro dijo que el empresario multimillonario debería dedicarse a dirigir sus compañías.

Además, la firma de inversión Azoria Partners, que planeaba lanzar un fondo vinculado al fabricante de autos eléctricos de Musk, Tesla TSLA.O, dijo que retrasará su proyecto porque la creación del partido plantea "un conflicto con sus responsabilidades a tiempo completo como presidente ejecutivo".

Musk anunció el sábado la creación del "America Party" ("Partido EU") en respuesta al proyecto de ley de recorte de impuestos y gastos de Trump, que según el empresario llevará al país a la bancarrota.

En declaraciones al programa "State of the Union" de la CNN el domingo, el jefe del Tesoro, Scott Bessent, dijo que es probable que las juntas directivas de las empresas de Musk -Tesla y la firma de cohetes SpaceX- prefieran que se mantenga alejado de la política.

"Me imagino que a esas juntas directivas no les gustó el anuncio de ayer (sábado) y le animarán a centrarse en sus actividades empresariales, no en sus actividades políticas", comentó Bessent.

Musk, que fue uno de los principales asesores de Trump en la reducción y remodelación del gobierno federal en los primeros meses de su presidencia, dijo que su nuevo partido buscará en las elecciones de mitad de mandato del próximo año desbancar a los legisladores republicanos en el Congreso que respaldaron la amplia medida conocida como el "gran y hermoso proyecto de ley".

La Casa Blanca no se refirió de forma directa a la amenaza de Musk, pero dijo que la aprobación de la ley demuestra que el Partido Republicano está en buena forma.