Bélgica anuncia que reconocerá Estado palestino en Asamblea General de ONU

Bélgica reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, anunció el martes el ministro belga de Relaciones Exteriores, Maxime Prévot.

"¡Palestina será reconocida por Bélgica durante la sesión de la ONU! Y se impondrán sanciones firmes contra el gobierno israelí", escribió el jefe de la diplomacia belga en X.

Bélgica se suma así a varios países occidentales, como Francia y Reino Unido, que también anunciaron que reconocerán al Estado palestino en la Asamblea General de la ONU, que se celebrará del 9 al 23 de septiembre en Nueva York.

