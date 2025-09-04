Las autoridades de Gaza advierten del colapso en los bancos de sangre y laboratorios por falta de material

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza ha advertido este jueves del colapso en los bancos de sangre y en los laboratorios debido a la falta de material sanitario en medio de los constantes ataques del Ejército israelí sobre el enclave palestino.

El ministerio, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha detallado en un comunicado que un 65 por ciento de los suministros para llevar a cabo análisis de sangre están agotados, lo que dificulta la capacidad del personal para hacer seguimiento a los pacientes y realizar diagnósticos.

De la misma forma, alrededor del 53 por ciento del material médico utilizado en los laboratorios se ha acabado. Según las autoridades gazatíes, esta escasez ha provocado la suspensión de la mayoría de los servicios de laboratorio en los hospitales.

Por ello, ha hecho un llamamiento tanto a la comunidad internacional como a las agencias humanitarias para "intervenir urgentemente" y proporcionar suministros a los laboratorios y bancos de sangre, advirtiendo de que "cualquier retraso significaría la pérdida de más vidas".

Las autoridades de Gaza han cifrado este jueves en 64,200 los muertos por la ofensiva militar lanzada por Israel en el enclave tras sumar en un día cerca de 500 fallecidos, incluidos unos 85 por los ataques israelíes durante las últimas 24 horas.