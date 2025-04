Australia descarta tomar medidas recíprocas a aranceles de Trump pese a que "no son amistosos"

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, descartó este jueves que vaya a tomar medidas recíprocas a los nuevos aranceles globales de Estados Unidos que entrarán en vigor el 5 de abril, a pesar de que consideró que "no son un acto amistoso", en medio de la guerra comercial abierta por Donald Trump para aplicar su agenda proteccionista.

"Los aranceles (...) carecen de fundamento y contradicen la base de la alianza entre nuestras dos naciones. Esto no es un acto amistoso. La decisión de hoy aumentará la incertidumbre en la economía mundial y aumentará los costos para los hogares estadounidenses. Es el pueblo estadounidense quien pagará el precio más alto por estos aranceles injustificados", declaró.

Por esta razón, Albanese, que reconoció que estos gravámenes "no son inesperados" pero sí "totalmente injustificados", aseguró durante una rueda de prensa que su Gobierno "no buscará imponer aranceles recíprocos": "No nos uniremos a una competencia desleal que conduzca a precios más altos y un crecimiento más lento", ha remarcado, después de sostener que "un arancel recíproco sería de cero, no del diez por ciento".

"Seguiremos defendiendo con firmeza la eliminación de estos aranceles injustificados para nuestros exportadores. Nuestro actual acuerdo de libre comercio con Estados Unidos incluye mecanismos de resolución de disputas. Queremos resolver este asunto sin recurrir a ellos. Apoyamos la continuidad de la colaboración constructiva con nuestros amigos de EU", manifestó.

Aseveró que su "historia compartida", su "amistad" y su "alianza" es "más importante que una mala decisión", aunque dijo que "el pueblo australiano tiene todo el derecho del mundo a considerar esta acción" como un "menoscabo" de la relación comercial y "contraria" a sus "valores compartidos".

"Esto tendrá consecuencias en la forma en que los australianos perciben esta relación. Son tiempos inciertos, pero los australianos pueden estar absolutamente seguros de lo siguiente: nuestro Gobierno siempre defenderá los empleos, la industria, los consumidores y los valores australianos", concluyó.