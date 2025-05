Así es la agenda del cónclave en la Ciudad del Vaticano para la elección del nuevo Papa

Comenzó oficialmente el cónclave que dará al mundo el nombre del Pontífice número 267 sucesor de San Pedro. Los cardenales electores están en la Ciudad del Vaticano y se preparan para quedar completamente aislados del mundo exterior, cumpliendo con el tradicional encierro que marca este proceso de la iglesia católica.

La jornada del cónclave inició a las 10:00 a.m. en Roma con la celebración de la misa “Pro Eligendo Pontífice” en la Basílica de San Pedro, encabezada por el decano del Colegio Cardenalicio.

Pasada la misa, los 133 cardenales electores, 120 alojados en la Casa Santa Marta y 13 en una sección adaptada de la antigua residencia papal, se reunieron en la Capilla Paulina, donde se dirigieron en procesión hacia la Capilla Sixtina invocando la guía del Espíritu Santo

El maestro de ceremonias litúrgicas pronunció el tradicional “Extra omnes”, ordenando la salida de todos los no electores y las puertas se cerraron.

Primer escrutinio

Hoy se realizará una primera votación a las 6:00 p.m. hora Roma, que son las 11:00 a.m. en Colombia, pero entre los vaticanólogos no se contempla que salga un ganador.

A partir del segundo día se realizarán dos votaciones, una en la mañana y otra en la tarde. A las 12:00 p.m. hora Roma y 5:00 a.m. hora Colombia se verá la primera fumata, señal visual que informará al mundo si se ha alcanzado o no una decisión. La segunda fumata se verá a las 7:00 p.m. hora Roma y a las 12:00 p.m. hora Colombia. Una fumata blanca anunciaría la elección del nuevo Papa; una fumata negra indicaría que aún no se ha llegado a un consenso.

El proceso está regido por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Cada cardenal recibe al menos dos papeletas con espacio para escribir el nombre del elegido. Antes de cada votación, se sortean escrutadores, auditores y encargados de recoger votos de enfermos.

Uno a uno, los cardenales depositan su papeleta en el receptáculo del altar, repitiendo la siguiente fórmula:

“Pongo por testigo a Cristo Señor, que me juzgará, de que mi voto es dado a aquel que, según Dios, creo que debe ser elegido,” debe decir la nota.

Finalizada la votación, los escrutadores barajan y contarán las papeletas. Si hay discrepancia en el número de votantes, las papeletas se destruyen y se repite el proceso. Si todo concuerda, sigue el escrutinio público, con lectura en voz alta de cada voto.

Se necesitan 89 votos de cardenales para elegir al sucesor de Francisco. El quórum es el número mínimo de votos necesarios para que una decisión sea válida, en este caso, la elección del Papa.

Serán necesarios 89 votos para ser elegido, es decir dos tercios de los 133 electores. Después de cada votación, los votos se recopilan y se queman en una estufa de hierro instalada en la Capilla desde 1939, conectada a un sistema que permite teñir el humo de negro o blanco, según el resultado.

Tanto si se elige Papa como si no, los auditores deben comprobar tanto las papeletas como las anotaciones para asegurarse de que han llevado a cabo su tarea de manera correcta.

Al respecto de la responsabilidad que conlleva el escrutinio, el cardenal franco-español François-Xavier Bustillo expresó que “No debemos ser tácticos ni estratégicos. Debemos estar al servicio y actuar con responsabilidad”. También agregó que “El futuro Papa será el Papa de todos los católicos, no solo de los que piensan como él, y deberá tener la madurez de gobernar para todos”.

Si debe celebrarse inmediatamente una segunda votación, las papeletas de la primera solo se queman al final, junto con las de la segunda votación. Cada jornada puede incluir hasta cuatro votaciones, dos por la mañana y dos por la tarde.

Si en los siguientes tres días los cardenales no llegan a una decisión, se realiza una pausa de reflexión y oración, con exhortaciones espirituales por parte de los cardenales de mayor rango.

El proceso puede repetirse hasta agotar tres bloques de siete votaciones. Si aún no hay elección, se vota entre los dos candidatos con más votos, excluyéndolos del sufragio.

Expectativa mundial

El pasado 5 de mayo, 170 cardenales participaron en las últimas congregaciones generales, abordando temas de carácter crucial global como migración, evangelización, educación y cambio climático.

La atención internacional es de más de 4,000 periodistas que están acreditados en El Vaticano, superando ampliamente los más de 3,000 que asistieron al cónclave de 2013.

El teólogo y analista de El Vaticano Massimo Faggioli habló al respecto del cónclave y estimó que “Este año hay un colegio muy diversificado, mucho más grande, puede ser un cónclave de sorpresas”.

El experto también agregó con respecto a la situación geopolítica que “Hoy la incógnita es que antes había un mundo que sabía qué era Estados Unidos, una democracia, aliada con Europa, con la Otan, que en los últimos 80 años la dábamos por descontada. Hoy no sabemos a dónde va Estados Unidos”.

La composición del Colegio Cardenal actual refleja la diversidad geográfica. Europa demostró concentrar la mayor representación con 53 electores, seguida por América Latina y el Caribe y Asia, con 23 cada una.

África aporta 18 cardenales, América del Norte 14, y Oceanía 4. En cuanto a los países con más electores, Italia lidera con 17 cardenales, seguida por EE.UU. (10), Brasil (7), España (5) y Francia (5). Esta distribución muestra una Iglesia con fuerte presencia europea.